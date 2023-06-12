В МВД рассказали, где в Казахстане происходит больше всего смертельных ДТП
Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова отметила, что ежедневно на дорогах страны гибнут до 10 человек и порядка 70 получают различные телесные повреждения.
Она отметила, что в особенности ситуация со смертностью остается актуальной на дорогах республиканского значения: там регистрируется половина от всех смертей в ДТП.
"Наибольший рост смертности на загородных дорогах наблюдается в Алматинской, Жамбылской, Жетысу, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Мангистауской областях", - сказала она.
Спикер отметила, что все выше перечисленные регионы имеют зоны отдыха. С наступлением сезона отпусков и каникул у детей в МВД призвали участников дорожного движения проявлять особенную ответственность и не нарушать правила дорожного движения.
На этом же брифинге Актоты Боранова сообщила, что в Казахстане ежедневно на дорогах погибает один ребенок.