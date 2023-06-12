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В МВД рассказали, где в Казахстане происходит больше всего смертельных ДТП

авария, авто, Казахстан Фото: Zakon.kz
Представитель МВД Актоты Боранова на брифинге в ведомстве рассказала, на дорогах каких регионов Казахстана происходит больше всего ДТП со смертельным исходом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова отметила, что ежедневно на дорогах страны гибнут до 10 человек и порядка 70 получают различные телесные повреждения.

Она отметила, что в особенности ситуация со смертностью остается актуальной на дорогах республиканского значения: там регистрируется половина от всех смертей в ДТП.

"Наибольший рост смертности на загородных дорогах наблюдается в Алматинской, Жамбылской, Жетысу, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Мангистауской областях", - сказала она.

Спикер отметила, что все выше перечисленные регионы имеют зоны отдыха. С наступлением сезона отпусков и каникул у детей в МВД призвали участников дорожного движения проявлять особенную ответственность и не нарушать правила дорожного движения. 

На  этом же брифинге Актоты Боранова сообщила, что в Казахстане ежедневно на дорогах погибает один ребенок.

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