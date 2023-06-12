Рынок "Алтын-Орда" круглосуточно проверяет правительственная группа

10 июня 2023 года на еженедельном совещании в правительстве чиновники рассмотрели ценовую ситуацию в Казахстане и на рынке "Алтын Орда". Как сообщает Zakon.kz, теперь на рынке круглосуточно дежурит мобильная группа.

В состав группы, как сказано на сайте главы правительства, вошли представители АФМ, АЗРК МТИ, КГД МФ, МВД, МЗ, МЧС, МСХ, акимата Алматинской области.

Отмечено, что для приема обращений продавцов, поставщиков, водителей и граждан, посещающих рынок, и оперативного реагирования создан Telegram-чат "Алтын Орда Open" и единый call-центр (8 7273 195 160, 8 747 059 7054).

Также определены бесплатные 100 мест для грузовых автомобилей фермеров, которые будут реализовывать свою овощную продукцию напрямую посетителям рынка.

Места продажи оборудованы зонтами, для постоянного мониторинга установлены камеры.

Это даст возможность фермерам продавать сельхозпродукцию без посредников сразу потребителям. Для доступа на рынок фермерам необходимо предоставить справку с сельского акимата.

"Акимату Алматинской области необходимо держать работу мобильной группы на ежедневном контроле. 100 мест для грузовых автомобилей – это оперативные меры, подходят для летнего сезона. Необходимо выделить на территории "Алтын Орды" стационарные объекты торговли. И это касается не только этого рынка. Всем акиматам поручаю провести аналогичную работу по рынкам и крупным торговым объектам в своих регионах". Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин

В феврале 2022 года Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда". Тогда он отметил, что "это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов".