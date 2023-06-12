Джокович установил ряд значимых рекордов после победы на "Ролан Гаррос-2023"

Накануне третья ракетка мира Новак Джокович победил Каспера Рууда и третий раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Эта победа позволило ему переписать ряд исторических и личных рекордов, сообщает Zakon.kz.

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Серб Джокович стал первым теннисистом в истории, кому удалось трижды собрать карьерный "Большой шлем". К данному часу у Новака 10 титулов на AusOpen, 7 – на "Уимблдоне", по 3 – на "Ролан Гаррос" и US Open. А всего он накопил 23 трофея из серии Grand Slam.





Сербcкий теннисист, который 22 мая справил свое 36-летие, стал самым возрастным чемпионом в истории Открытого чемпионата Франции, он перебил рекорд знаменитого "короля грунта" Рафаэля Надаля на две недели.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 11, 2023

"Новак, поздравляю с этим замечательным достижением. 23 – это цифра, о которой всего несколько лет назад было невозможно подумать, и ты это сделал. Насладись этим моментом с семьей и командой". Рафаэль Надаль

Помимо этого, Джокович улучшил рекорд по количеству "Больших Шлемов", выигранных после 30-ти лет, теперь у него 11 побед.





За нынешнюю победу на кортах Парижа Джокович заработал 2,3 млн евро, а за весь этот сезон сумма призовых серба составила 5,1 млн долларов. За всю карьеру Новак заработал 169,6 млн долларов призовых денег, где ему нет равных по этому показателю в мире тенниса.

Организаторы французского первенства сделали приятный сюрприз Новаку Джоковичу, подарив ему специальный трофей в честь 23-го титула на "Больших шлемах". Это уменьшенный вариант кубка "Ролан Гаррос", где выгравированы все его 23 титула.

"Большой шлем – четыре главных турнира в сезоне, и каждый игрок мечтает выиграть хотя бы один трофей. Мне невероятно посчастливилось выиграть 23 из них, непередаваемые чувства. Мои дети здесь, всегда пытаюсь привить им какие-то ценности, донести что-то обучающее и мотивирующее. Я стараюсь визуализировать все в своей жизни, не только верить, но прочувствовать каждой клеточкой тела. Живите настоящим моментом, забудьте про прошлое, будущее случится. Если хотите лучшее будущее, берите его в свои руки, верьте и создавайте". Новак Джокович

Таким образом, Новак Джокович признан одним из величайших игроков в истории мирового мужского тенниса. С 23-мя титулами на турнирах "Большого шлема" он стал единоличным рекордсменом, обойдя Рафаэля Надаля (22) и Роджера Федерера (20).

И самое главное, на утро 12 июня Новак Джокович снова вернулся на первую строчку мирового рейтинга, у первой ракетки планеты сейчас 7,595 очков.

В женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции-2023 победителем стала Ига Швёнтек из Польши.