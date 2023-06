Джокович установил ряд значимых рекордов после победы на "Ролан Гаррос-2023"

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"



Серб Джокович стал первым теннисистом в истории, кому удалось трижды собрать карьерный "Большой шлем". К данному часу у Новака 10 титулов на AusOpen, 7 – на "Уимблдоне", по 3 – на "Ролан Гаррос" и US Open. А всего он накопил 23 трофея из серии Grand Slam.

Сербcкий теннисист, который 22 мая справил свое 36-летие, стал самым возрастным чемпионом в истории Открытого чемпионата Франции, он перебил рекорд знаменитого "короля грунта" Рафаэля Надаля на две недели.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻