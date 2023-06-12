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В Сарыагаше объявили план "Перехват": из изолятора сбежал подозреваемый

В Сарыагаше объявили план "Перехват": из изолятора сбежал подозреваемый Фото: polisia.kz
11 июня из ИВС Сарыагашского РОП Туркестанской области сбежал подозреваемый, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, его обвиняют в краже.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На поиски сбежавшего мужчины задействован весь личный состав ДП Туркестанской области. Объявлен план "Перехват".

"На въезде и выезде из города Сарыагаш и области выставлены посты. Кроме того, ориентированы приграничные ДП города Шымкента, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей, а также ЛОП на транспорте и ПС КНБ РК", – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области. 

Полицейскими продолжаются поисковые мероприятия с целью установления и задержания мужчины.

В начале года в Восточном Казахстане из колонии сбежал мужчина, осужденный за разбой. Его поймали за час. 

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Анастасия Стативкина
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