В Сарыагаше объявили план "Перехват": из изолятора сбежал подозреваемый

11 июня из ИВС Сарыагашского РОП Туркестанской области сбежал подозреваемый, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, его обвиняют в краже.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На поиски сбежавшего мужчины задействован весь личный состав ДП Туркестанской области. Объявлен план "Перехват".

"На въезде и выезде из города Сарыагаш и области выставлены посты. Кроме того, ориентированы приграничные ДП города Шымкента, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей, а также ЛОП на транспорте и ПС КНБ РК", – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Полицейскими продолжаются поисковые мероприятия с целью установления и задержания мужчины.

В начале года в Восточном Казахстане из колонии сбежал мужчина, осужденный за разбой. Его поймали за час.