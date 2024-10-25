Появилось видео задержания подозреваемого, сбежавшего из изолятора в Талгаре
Несмотря на попытки мужчины скрыться от преследования, он был обнаружен.
В подписи к размещенному видео отмечено:
"Задержанный заявил, что он не виновен в изнасиловании и что у него сломана рука".
На видео присутствует ненормативная лексика!
Также опубликованы кадры с дрона, на которых видны перемещения подозреваемого.
"Его заметили около магазина. После чего полиция подключила к поискам человека с дроном. Видео скинули в группу села", – рассказал местный житель Сабыр Шоган.
21 октября 2024 года пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматинской области заявила о том, что из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования. После этого в области был введен специальный план "Сирена".
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Позднее стало известно, что полиция завела дело по факту халатности в отношении сотрудников ИВС.
И уже сегодня, 25 октября, полицейские сообщили о задержании. Подозреваемый снова водворен в ИВС. Теперь ему дополнительно вменяется уголовная статья за побег из-под стражи. Подробнее читайте тут.