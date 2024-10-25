Появилось видео задержания подозреваемого, сбежавшего из изолятора в Талгаре

Сегодня, 25 октября 2024 года, стражи порядка заявили о задержании сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) Талгара подозреваемого в изнасиловании. Его задержали на окраине села Теренкара. Позднее в Казнете появилось видео с места событий, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на попытки мужчины скрыться от преследования, он был обнаружен.

В подписи к размещенному видео отмечено:

"Задержанный заявил, что он не виновен в изнасиловании и что у него сломана рука".

На видео присутствует ненормативная лексика!

Также опубликованы кадры с дрона, на которых видны перемещения подозреваемого.

"Его заметили около магазина. После чего полиция подключила к поискам человека с дроном. Видео скинули в группу села", – рассказал местный житель Сабыр Шоган.

21 октября 2024 года пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматинской области заявила о том, что из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования. После этого в области был введен специальный план "Сирена".

Материал по теме Побег из талгарского ИВС: в Сети появилась ориентировка на предполагаемого насильника

Позднее стало известно, что полиция завела дело по факту халатности в отношении сотрудников ИВС.

И уже сегодня, 25 октября, полицейские сообщили о задержании. Подозреваемый снова водворен в ИВС. Теперь ему дополнительно вменяется уголовная статья за побег из-под стражи. Подробнее читайте тут.