Врач назвал причины включить в рацион больше свежей зелени
По ее словам, чаще всего зелень воспринимают как добавление к основному блюду. И это правильно, зелень очень хорошо добавлять в блюда. И не забывать, что зелень сама по себе – очень полезна.
Какую зелень надо есть летом и зачем
Особенно, продолжает специалист, в начале лета зелень должна выступать как самостоятельный продукт, ее нужно есть много.
"Ведь в июне укроп и петрушка, листья салата – самые свежие и вкусные. К тому же – это первый продукт, который вырос на огородах".Полина Жаркова
Как сказано в публикации aif.ru, в зелени содержится большое количество клетчатки.
"Клетчатка длительно насыщает, замедляет всасывание углеводов, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и является пищей для полезной микрофлоры кишечника. При этом калорийность зелени около 20-40 ккал на 100 грамм".Полина Жаркова
Кроме того, зелень является прекрасным антиоксидантом.
Для организма полезна любая зелень. Чем больше разных видов вы употребляете, тем больше витаминов и микроэлементов вы получаете.
Чем может быть вредно
Опасность зелени таится в ее близком расположении к земле.
Часто плохо промытая зелень является источником кишечной инфекции и глистных инвазий, поэтому крайне важно хорошо промывать каждый листочек.
"В целом, в разумных пределах зелень не противопоказана никому, кроме людей с аллергическими реакциями на нее", – заключила она.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова призвала для пользы мозга есть больше зеленого горошка и морской капусты. В летний сезон желательно есть по утрам чернику, голубику, малину, смородину и клубнику – ягоды, богатые витаминами, заключила врач.