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Врач назвал причины включить в рацион больше свежей зелени

Врач назвал причины включить в рацион больше свежей зелени Фото: pixabay
Российский врач-эндокринолог и диетолог Полина Жаркова рассказала, чем полезна зелень и какую нужно обязательно есть. По ее словам, в зелени содержится большое количество клетчатки, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, чаще всего зелень воспринимают как добавление к основному блюду. И это правильно, зелень очень хорошо добавлять в блюда. И не забывать, что зелень сама по себе – очень полезна.

Какую зелень надо есть летом и зачем

Особенно, продолжает специалист, в начале лета зелень должна выступать как самостоятельный продукт, ее нужно есть много.

"Ведь в июне укроп и петрушка, листья салата – самые свежие и вкусные. К тому же – это первый продукт, который вырос на огородах".Полина Жаркова

Как сказано в публикации aif.ru, в зелени содержится большое количество клетчатки.

"Клетчатка длительно насыщает, замедляет всасывание углеводов, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и является пищей для полезной микрофлоры кишечника. При этом калорийность зелени около 20-40 ккал на 100 грамм".Полина Жаркова

Кроме того, зелень является прекрасным антиоксидантом.

Для организма полезна любая зелень. Чем больше разных видов вы употребляете, тем больше витаминов и микроэлементов вы получаете.

Чем может быть вредно

Опасность зелени таится в ее близком расположении к земле.

Часто плохо промытая зелень является источником кишечной инфекции и глистных инвазий, поэтому крайне важно хорошо промывать каждый листочек.

"В целом, в разумных пределах зелень не противопоказана никому, кроме людей с аллергическими реакциями на нее", – заключила она.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова призвала для пользы мозга есть больше зеленого горошка и морской капусты. В летний сезон желательно есть по утрам чернику, голубику, малину, смородину и клубнику – ягоды, богатые витаминами, заключила врач.

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Анастасия Московчук
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