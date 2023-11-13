Молодость и красота: что включить в рацион питания

Российский гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева рассказала о продуктах, полезных для молодости организма и красоты кожи и волос, сообщает Zakon.kz.

Обезвоживание, дефицит витаминов и микроэлементов отражается на состоянии организма в целом и отдельных его органах. Чаще всего явные признаки дефицита можно заметить, если внимательно посмотреть на кожу, волосы, ноги, оценить самочувствие, пишут Известия.

Обезвоживание – одна из основных причин раннего старения кожи, но не единственная, говорит специалист.

"Мелкие морщинки, бледность, уменьшение мышечной массы и подкожно-жировой клетчатки свидетельствуют также о нехватке калорий. В этом случае нарушается скорость основного обмена веществ, и люди буквально стареют на глазах". Эльвира Белева, врач

Тем, кто жалуется на выпадение волос, ломкость ногтей, сухость и шелушение кожи, диетолог советует задуматься, достаточно ли в рационе белковых блюд – мяса, рыбы и творога.

"Еще один признак того, что человеку не хватает белковой пищи, – это отеки. Механизм их возникновения можно описать простым языком. Если белок поступает в организм в достаточных количествах, то он притягивает воду, затем "уходит" с ней в кровяное русло, отдает питательные вещества, а после выводится почками. В случае, когда белка недостаточно, часть жидкости оседает в периферических тканях – отекают руки, ноги, лицо". Эльвира Белева, эксперт

Для того, чтобы восполнить дефицит альфалипоевой кислоты, который приводит к образованию морщин даже в раннем возрасте, специалист рекомендует разнообразить рацион. Для этого диетолог советует сделать ставку на молоко, рис, печень, сердце и почки, а также горох, фасоль, грибы, бананы, шпинат и брокколи.

"Не менее важна линоленовая кислота. Она укрепляет иммунитет, замедляет старение, помогает сжиганию жира. При ее нехватке неизбежны проблемы со зрением. Линоленовая кислота содержится в лососе, скумбрии, сардинах, сельди, а также в грецких орехах, сое и льняном масле". Эльвира Белева, врач

Важно также не забывать о витамине С. Для этого нужно есть больше свежих овощей и фруктов, квашеной капусты, шиповника. Также стоит обратить внимание на способ приготовления блюд – при излишней термической обработке аскорбиновая кислота разрушается. Между тем витамин C обеспечивает синтез коллагена, который составляет основу соединительной ткани, что сохраняет кожу молодой и здоровой. Также он способствует транспортировке, а значит, усвоению не менее важных витаминов А и Е. Они составляют основу красоты и молодости, в частности, способствуют улучшению структуры кожи.

При недостатке витамина A возникают проблемы со зрением, развивается конъюнктивит. Распространенное явление: угри, а также симптом жабьей кожи (высыпания в виде мелких пупырышков), а также сухость локтей, раннее старение кожи с образованием морщин. Для восполнения запасов витамина необходимо включить в рацион говяжью печень, сырую морковь, печень трески, курагу, сливочное масло и зелень.

Витамин E не менее важен для здоровья, потому что улучшает эластичность сосудов, защищает клетки крови, препятствует образованию холестериновых бляшек, заботится о состоянии репродуктивной системы. Богатый источник "женского" витамина – растительные масла, семена, орехи и печень.

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