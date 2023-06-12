Три человека погибли на трассе в Кызылординской области

Смертельное ДТП произошло 11 июня на трассе "Западная Европа – Западный Китай", сообщает Zakon.kz.

Близ аула Сулутобе столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, двоих доставили в больницу.

Полицейские начали досудебное расследование.

"Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении ДП Кызылординской области.

Ранее два человека погибли в страшном ДТП на трассе в Акмолинской области.