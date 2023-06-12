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Три человека погибли на трассе в Кызылординской области

Три человека погибли на трассе в Кызылординской области Фото: polisia.kz
Смертельное ДТП произошло 11 июня на трассе "Западная Европа – Западный Китай", сообщает Zakon.kz.

Близ аула Сулутобе столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, двоих доставили в больницу. 

Полицейские начали досудебное расследование. 

"Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении ДП Кызылординской области. 

Ранее два человека погибли в страшном ДТП на трассе в Акмолинской области. 

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