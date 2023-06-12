Три человека погибли на трассе в Кызылординской области
Фото: polisia.kz
Смертельное ДТП произошло 11 июня на трассе "Западная Европа – Западный Китай", сообщает Zakon.kz.
Близ аула Сулутобе столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, двоих доставили в больницу.
Полицейские начали досудебное расследование.
"Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении ДП Кызылординской области.
Ранее два человека погибли в страшном ДТП на трассе в Акмолинской области.
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