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Пять человек погибли на трассе в Жамбылской области

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 14:20 Фото: Zakon.kz
На трассе "Западная Европа – Западный Китай" в Жуалынском районе Жамбылской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В пресс-службе региональной полиции заявили Zakon.kz о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что в результате ДТП погибли пять человек. Еще пятерых госпитализировали.

"Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий. Ход расследования на контроле прокуратуры области".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Иная информация, согласно ст. 201 УПК, разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.

"Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что гражданам необходимо следить за погодными условиями, строго соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными!" – заключили в пресс-службе.

10 июля 2024 года в поселке Туздыбастау Алматинской области произошла смертельная авария. 21-летний водитель мопеда не справился с управлением: он погиб на месте, пассажира госпитализировали.

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