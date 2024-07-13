Пять человек погибли на трассе в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
На трассе "Западная Европа – Западный Китай" в Жуалынском районе Жамбылской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В пресс-службе региональной полиции заявили Zakon.kz о возбуждении уголовного дела.
Стоит отметить, что в результате ДТП погибли пять человек. Еще пятерых госпитализировали.
"Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий. Ход расследования на контроле прокуратуры области".Пресс-служба ДП Жамбылской области
Иная информация, согласно ст. 201 УПК, разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.
"Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что гражданам необходимо следить за погодными условиями, строго соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными!" – заключили в пресс-службе.
10 июля 2024 года в поселке Туздыбастау Алматинской области произошла смертельная авария. 21-летний водитель мопеда не справился с управлением: он погиб на месте, пассажира госпитализировали.
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