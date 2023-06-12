Скважина все еще горит на месторождении "Каратурун Южный"

Скважина на месторождении "Каратурун Южный" горит с 9 июня, сообщает Zakon.kz.

12 июня представители собственника объекта провели техническое совещание совместно с представителями подрядных организации, осуществляющие бурение скважин, а также с представителями ДЧС и ПВАСС.



"Собственник опасного производственного объекта ТОО "Бузачи Нефть" принял решение по заполнению кратера скважины тяжелым буровым раствором", – рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Как отметили в ведомстве, на данный момент силами подразделении РЦШ ПВАСС осуществляется подготовка раствора и сборка линии для заливки раствором.

Силы и средства сводного отряда ДЧС мангистауской области, находится в режиме дежурства на месте аварии.

9 июня произошел крупный пожар на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный".