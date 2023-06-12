Поджог привел к серьезному пожару в Кызылординской области

В Кызылординской области огнеборцы ликвидировали возгорание сухостоя. Причиной пожара назван поджог, сообщает Zakon.kz.

Информация о возгорании сухостоя на обочине канала Чиркейли напротив Парка Президента в Кызылорде поступила на пульт 112 ДЧС Кызылодинской области 12 июня 2023 года в 14:52, передает пресс-служба ДЧС Кызылординской области.

На место пожара незамедлительно выехали огнебоцы.

По прибытии на место в результате разведывательных работ пожарных было установлено, что около 6 гектаров земли было подожжено.





Тушение пожара усложнялась сильным ветром и неблагоприятными погодными условиями.

"Благодаря оперативным действиям службы экстренной помощи пожар удалось локализовать в 17 часов 25 минут и полностью ликвидировать в 18 часов 10 минут. Всего на месте были задействованы 17 единиц техники, 76 сотрудников пожарной службы, Управления полиции, Центра медицины катастроф Кызылординской области, КазТрансГаза, местного исполнительного органа". Пресс-служба ДЧС Кызылординской области

Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что Минтруда проведет расследование гибели людей при тушении пожара в Абайской области.