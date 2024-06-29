Каскадный пожар потушили в Акмолинской области

Ночью 30 июня в Акмолинской области огнеборцы ликвидировали каскадный пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС региона, в селе Бауманская Егиндыкольского района на территории частного жилого дома сначала загорелся гараж. Затем огонь перешел на легковой автомобиль, а после перенесся на хозпостройку. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Благодаря профессиональным действиям огнеборцев дальнейшее распространения огня удалось предотвратить. Жертв и пострадавших нет.

Накануне на стройке в Караганде разгорелся крупный пожар.