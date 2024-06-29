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Каскадный пожар потушили в Акмолинской области

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 02:42 Фото: ДЧС Акмолинской области
Ночью 30 июня в Акмолинской области огнеборцы ликвидировали каскадный пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС региона, в селе Бауманская Егиндыкольского района на территории частного жилого дома сначала загорелся гараж. Затем огонь перешел на легковой автомобиль, а после перенесся на хозпостройку. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 02:42

Фото: ДЧС Акмолинской области

Благодаря профессиональным действиям огнеборцев дальнейшее распространения огня удалось предотвратить. Жертв и пострадавших нет.

Накануне на стройке в Караганде разгорелся крупный пожар.

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