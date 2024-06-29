Каскадный пожар потушили в Акмолинской области
Фото: ДЧС Акмолинской области
Ночью 30 июня в Акмолинской области огнеборцы ликвидировали каскадный пожар, сообщает Zakon.kz.
По данным ДЧС региона, в селе Бауманская Егиндыкольского района на территории частного жилого дома сначала загорелся гараж. Затем огонь перешел на легковой автомобиль, а после перенесся на хозпостройку. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м.
Фото: ДЧС Акмолинской области
Благодаря профессиональным действиям огнеборцев дальнейшее распространения огня удалось предотвратить. Жертв и пострадавших нет.
Накануне на стройке в Караганде разгорелся крупный пожар.
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