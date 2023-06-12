Минтруда проведет расследование гибели людей при тушении пожара в Абайской области

Представители Министерства труда и социальной защиты населения в составе специальной правительственной комиссии вылетели в Абайскую область, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники госоргана проведут расследование для установления лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда при тушении пожара на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы".

"Также представители ведомства определят объем оказания необходимой социальной помощи семьям пострадавших", – сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Для расследования причин и обстоятельств группового несчастного случая, произошедшего вследствие пожара и ликвидации его последствий на территории РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай, создана специальная правительственная комиссия под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра. Также в состав комиссии включены вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев – в качестве заместителя председателя, председатель Комитета труда и социальной защиты населения – главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов, представители других центральных государственных органов, акимата области, работодателей и профсоюза работников.

Кроме того, спецкомиссией будут установлены объемы причиненного ущерба и приняты меры по оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших.

Специальная правительственная комиссия завершит работу в течение 10 рабочих дней. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. В результате погибли 14 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести.

В Казахстане 12 июня объявлено Днем общенационального траура в связи с гибелью людей в результате лесного пожара.