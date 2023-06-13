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Попрошайничал на еду: мать семилетнего мальчика осудили в Павлодаре

Попрошайничал на еду: мать семилетнего мальчика осудили в Павлодаре Фото: pixabay
Суд Павлодарской области ограничил в правах местную жительницу за ненадлежащий уход за ребенком. Первоклассник из-за отсутствия еды в доме, попрошайничал на улице, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области рассмотрел гражданское дело в отношении местной жительницы. Павлодарский отдел образования обратился с иском, требуя наказать павлодарку за отсутствие должного ухода за маленьким ребенком, пишет Pavlodarnews.

Как сказано в деле, мать семилетнего мальчика изрядно выпивает и не обеспечивала уход на ребенком. В доме не было еды и первокласснику приходилось попрошайничать на улице, чтобы добыть себе пропитание.

По решению суда, ответчицу ограничили в родительских правах, а ребенка поместили в в региональный центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Суд дал женщине полгода на поиск работы и создание условий для жизни и воспитания ребенка. Через полгода она сможет забрать сына.

12 июня стало известно о приговоре в отношении школьника из Западно-Казахстанской области, которого признали виновным в "минировании" вузов и зданий судов Актобе. Ребенок получил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

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