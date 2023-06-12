Школьника из ЗКО осудили за "минирование" вузов и судов

Школьник из Западно-Казахстанкой области "заминировал" несколько вузов в Актобе и здания трех судов в Кокшетау. 12 июня 2023 года стало известно, что ему назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на официальном сайте МВД РК, в мае 2022 года в Актобе на электронный адрес департамента полиции поступили сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в зданиях высших учебных заведений.

На указанные адреса были направлены все экстренные службы, саперы и кинологи со служебными собаками. Персонал и учащиеся были эвакуированы. Взрывных устройств обнаружено не было.

Позднее правоохранители нашли ученика 10-го класса одной из школ ЗКО, который дал признательные показания. Полицейскими изъят компьютер.

Кроме того установлено, что подобное электронное письмо он направлял в Кокшетау о “минировании” зданий трех судов.

"В мае 2023 года судьей межрайонного суда по несовершеннолетним Актобе вынесен приговор, где подросток был признан виновным. Назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы", – говорится в сообщении.

7 апреля 2023 года в Павлодаре "заминировали" школу №34. Сообщение поступило на электронный адрес учебного заведения. А 8 апреля 2023 года неизвестный сообщил о заложенном тротиле в офисе уральского издания "Мой город".