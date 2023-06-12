Школьника из ЗКО осудили за "минирование" вузов и судов
Как отмечено на официальном сайте МВД РК, в мае 2022 года в Актобе на электронный адрес департамента полиции поступили сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в зданиях высших учебных заведений.
На указанные адреса были направлены все экстренные службы, саперы и кинологи со служебными собаками. Персонал и учащиеся были эвакуированы. Взрывных устройств обнаружено не было.
Позднее правоохранители нашли ученика 10-го класса одной из школ ЗКО, который дал признательные показания. Полицейскими изъят компьютер.
Кроме того установлено, что подобное электронное письмо он направлял в Кокшетау о “минировании” зданий трех судов.
"В мае 2023 года судьей межрайонного суда по несовершеннолетним Актобе вынесен приговор, где подросток был признан виновным. Назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы", – говорится в сообщении.
7 апреля 2023 года в Павлодаре "заминировали" школу №34. Сообщение поступило на электронный адрес учебного заведения. А 8 апреля 2023 года неизвестный сообщил о заложенном тротиле в офисе уральского издания "Мой город".