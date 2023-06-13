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Сотрудники зоопарка пытались продать львят в Караганде

Сотрудники зоопарка пытались продать львят в Караганде Фото: ДП Карагандинской области
Трое мужчин, задержанные два дня назад за попытку продать львят, оказались сотрудниками карагандинского зоопарка, сообщает Zakon.kz.

Стало известно, что мужчины, которые 10 июня пытались продать двух львят в Караганде, оказались работниками местного зоопарка. Об этом пишет E-Karaganda со ссылкой на департамент полиции региона.

В пресс-службе ведомства уточнили, что двух маленьких львят с территории зоопарка мужчины вынесли в картонной коробке. Они собирались показать малышей потенциальному покупателю, когда их задержали сотрудники полиции.

Точный возраст львят не известен, так как ранее сообщения о рождении их в зоопарке не сообщали.

10 июня стало известно, что в Караганде задержаны трое мужчин 22, 37 и 44 лет, которые пытались продать двух маленьких львят. Стоимость животных мужчины оценили в шесть миллионов тенге. Факт зарегистрирован в полиции по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

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