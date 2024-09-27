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Законодательство РК

Продавцам львят из Карагандинского зоопарка удалось избежать лишения свободы

львят пытались продать в зоопарке Караганды, суд огласил приговор сотрудникам, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 16:18 Фото: pexels
В Караганде огласили приговор троим работникам городского зоопарка, которые пытались продать двух львят за 6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Казыбекбийском районном суде 27 сентября 2024 года, органами досудебного расследования подсудимых обвиняли в покушении на кражу группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере (24 ч. 3-188 ч. 3 п.1 УК), а также в покушении на незаконный сбыт видов животных, обращение с которыми регулируется международными договорами РК, совершенном группой лиц по предварительному сговору, на особо охраняемой природной территории, с использованием служебного положения (24 ч. 3 – 339 ч. 2 п. 2,3,4 УК).

В суде установлено, что летом 2023 года трое работников городского зоопарка Караганды пытались продать двух львят частным лицам. Об этом стало известно работникам полиции. Во время оперативных мероприятий в момент совершения сделки работников зоопарка задержали.

Во время судебного следствия действия подсудимых переквалифицировали на ст. 24 ч. 3 - 188 ч. 2 п. 1 УК ("Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору").

"Так как судом была проведена судебно-товароведческая экспертиза по стоимости львят, из которой сложился ущерб, не относящийся к крупному размеру. Ст. 24 ч. 3 - 188 ч. 2 п. 1 УК относится к категории преступлений средней тяжести, а потерпевшая сторона ходатайствовала о прекращении уголовного дела по этой статье в связи с возмещением ущерба в полном объеме и примирением", – пояснили в суде.

Таким образом, производство по делу по ст. 24 ч. 3 - 188 ч. 2 п. 1 УК прекратили в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда.

В итоге приговором суда трое подсудимых признаны виновными только по одному пункту обвинения – покушение на незаконный сбыт видов животных, обращение с которыми регулируется международными договорами РК, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и им назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что когда полиция задержала работников зоопарка с поличным, львят оценили по 3 млн тенге каждого. В ходе расследования следователь назначил экспертизу, и эксперты оценили каждого львенка в 1 млн тенге. Однако в суде подсудимые потребовали провести независимую экспертизу, и тогда эксперт оценил каждого львенка в 278 тыс. тенге. Таким образом, "крупный размер" кражи перестал быть таковым.

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