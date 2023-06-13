"Углеводное похмелье": что будет, если есть много сладкого

Врач-терапевт и нутрициолог Ирина Никулина рассказала о термине "углеводное похмелье" и как избежать последствий при повышенной любви к сладкому, сообщает Zakon.kz.

"Углеводное похмелье" или углеводный удар, это реакция организма на чрезмерное употребление сладкого. Чаще всего это выражается в раздражительности и повышенной тревожности, низкой работоспособности и отсутствии энергии, а также в головных болях, говорит врач Никулина, передает "Доктор Питер".

Кроме первых симптомов, углеводный удар может спровоцировать сильную отечность, кожные заболевания, проблемы с ЖКТ и обострение респираторных заболеваний.

"Чем меньше сбалансировано ваше меню и больше в нем доля углеводов, особенно промышленных (шоколада, тортов, мороженого с большим содержанием сахара), тем интенсивнее будет симптоматика "похмелья". А в группу особого риска при злоупотреблении углеводами попадают люди с лишним весом и инсулинорезистентностью". Ирина Никулина

Для утилизации избытка сахара, который поступает с едой, организм начинает в большом количестве использовать ценные для него минералы, витамины, воду, антиоксиданты. Таким образом мы истощаем свой ресурс и теряем огромное количество микроэлементов, так нужных для нормального функционирования организма. К тому же такое пристрастие дает дополнительную нагрузку на печень и почки.

"Пересмотрите свое питание: сбалансируйте количество белков, жиров и полезных углеводов. Трансжиры и усилители вкуса, которыми так богаты высокоуглеводные магазинные продукты, еще никому не шли на пользу. Но им с легкостью можно найти полезные альтернативы, стоит только разобраться в вопросе". Доктор Никулина

Важно не только питание, но и эмоции. Если вы живете в постоянном стрессе, неудивительно, что заедаете его сладким, а еще, скорее всего, плохо спите. А это тоже усиливает тягу к вредным продуктам.

Врач советует хотя бы на сутки отказаться от сладостей, чтобы после почувствовать, как организм отзывается и легко справляется и без постоянного насыщения сладостями.

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