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В СКО браконьеры застрелили беременную самку марала

В СКО браконьеры застрелили беременную самку марала Фото: Zakon.kz
Двух жителей Тайыншинского района Северо-Казахстанской области подозревают в браконьерстве. В машине одного из них нашли часть тушки незаконно застреленной самки марала, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль 62-летнего жителя Тайыншинского района патрульные остановили для проверки. Во время осмотра салона авто, полицейские нашли в багажнике мясо животного, которое водитель и его 41-летний пассажир пытались выдать за говядину, пишет Qazaqstan Media.

"Поначалу мужчины утверждали, что это говядина, которую они везут в Петропавловск на продажу. Однако опытные сотрудники следственно-оперативной группы усомнились в их словах. Даже при визуальном осмотре было ясно, что это мясо дикого животного, скорее всего, марала". Пресс-служба ДП СКО

В доме одного из сельчан полицейские нашли ружье и следы разделки туши, а после нашли и место, куда подозреваемые выкинули шкуру, копыта и сформировавшийся уже плод, рассказали в полиции.

"Подозреваемые водворены под стражу. В настоящее время всякая охота на территории Северо-Казахстанской области запрещена. Санкция статье 337 УК РК подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет". Алихан Байкадамов, начальник ОП Кызылжарского района

Задержанные позже рассказали, что подстрелили самку марала в 15 км от села Макашевка.

В начале мая в Северо-Казахстанской области территориальные инспекторы задержали охотников, незаконно отстреливавших гусей. Среди задержанных оказался действующий сотрудник полиции.

Мария Мельникова
Северо-Казахстанская область
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