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Законодательство РК

Пожарный вынес газовый баллон из горящего дома в СКО

пожарный вынес из горящего дома газовый баллон , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 19:11 Фото: пресс-служба МЧС РК
9 августа в городе Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь в какой-то момент перекинулся на хозяйственную постройку.

"Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание ликвидировано за 11 минут с момента поступления вызова. Начальник караула ПЧ-4 Сагдат Ергалиев вынес из огня один газовый баллон. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столовая возле рынка "Автонур" загорелась в Шымкенте. В тушении огня задействовали 140 спасателей.

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