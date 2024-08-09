Пожарный вынес газовый баллон из горящего дома в СКО

9 августа в городе Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь в какой-то момент перекинулся на хозяйственную постройку.



"Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание ликвидировано за 11 минут с момента поступления вызова. Начальник караула ПЧ-4 Сагдат Ергалиев вынес из огня один газовый баллон. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столовая возле рынка "Автонур" загорелась в Шымкенте. В тушении огня задействовали 140 спасателей.