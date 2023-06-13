Рабочий пострадал при пожаре на нефтяной скважине в Мангистауской области
Фото: primeminister.kz
В Мангистауской области рабочий пострадал при пожаре на нефтяной скважине, сообщает Zakon.kz.
По информации КТК, у мужчины ожог левого предплечья и закрытый перелом ребра. Госпитализация, к счастью, не понадобилась.
Скважина на месторождении "Каратурун Южный" горит с 9 июня.
12 июня сотрудники ДЧС разработали новый план ликвидации огня. Они убеждены, что теперь поможет только бетонирование кратера.
"Проводились работы по ликвидации данной чрезвычайной ситуации. Однако у основания скважины образовался кратер диаметром 15 метров, глубиной до 3 метров. Иными словами, мы говорим о том, что скважина на сегодняшний день опускается вниз, в землю. В связи с этим установка флянза герметизирующего, именно газоводяной связи, не представляется возможной". И. о. начальника ДЧС Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков
Ранее стало известно, что произошел крупный пожар на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный".
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