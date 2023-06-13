Какую еще помощь окажут семьям погибших в Абайской области
Фото: Zakon.kz
Какие еще меры будут приняты для оказания помощи семьям погибших в Абайской области? Об этом рассказали в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что семьям погибших из средств фонда "Қазақстан халқына" будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Кроме того, как говорится в Telegram-канале правительства РК, во исполнение поручений главы государства семьям погибших окажут следующую помощь:
- Пособие по потере кормильца из республиканского бюджета на всех нетрудоспособных членов семьи (детям до совершеннолетия).
- Единовременная социальная выплата по потере кормильца из ГФСС на всех нетрудоспособных членов семьи.
- Обеспечение жильем с необходимой мебелью.
- Единовременная выплата на погребение из ЕНПФ.
Также определяется кредитная нагрузка погибших лиц и членов их семей для списания кредитов.
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