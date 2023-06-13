Какую еще помощь окажут семьям погибших в Абайской области

Какие еще меры будут приняты для оказания помощи семьям погибших в Абайской области? Об этом рассказали в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что семьям погибших из средств фонда "Қазақстан халқына" будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, как говорится в Telegram-канале правительства РК, во исполнение поручений главы государства семьям погибших окажут следующую помощь:

Пособие по потере кормильца из республиканского бюджета на всех нетрудоспособных членов семьи (детям до совершеннолетия). Единовременная социальная выплата по потере кормильца из ГФСС на всех нетрудоспособных членов семьи. Обеспечение жильем с необходимой мебелью. Единовременная выплата на погребение из ЕНПФ.

Также определяется кредитная нагрузка погибших лиц и членов их семей для списания кредитов.