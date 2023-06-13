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Какую еще помощь окажут семьям погибших в Абайской области

Какую еще помощь окажут семьям погибших в Абайской области Фото: Zakon.kz
Какие еще меры будут приняты для оказания помощи семьям погибших в Абайской области? Об этом рассказали в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что семьям погибших из средств фонда "Қазақстан халқына" будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, как говорится в Telegram-канале правительства РК, во исполнение поручений главы государства семьям погибших окажут следующую помощь:

  1. Пособие по потере кормильца из республиканского бюджета на всех нетрудоспособных членов семьи (детям до совершеннолетия).
  2. Единовременная социальная выплата по потере кормильца из ГФСС на всех нетрудоспособных членов семьи.
  3. Обеспечение жильем с необходимой мебелью.
  4. Единовременная выплата на погребение из ЕНПФ.

Также определяется кредитная нагрузка погибших лиц и членов их семей для списания кредитов.

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Динара Халдарова
Абайская область Пожар в Абайской области Правительство РК
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