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По семь миллионов выплатят семьям погибших при тушении пожара в Абайской области

По семь миллионов выплатят семьям погибших при тушении пожара в Абайской области Фото: пресс-служба правительства
Семьям 14 погибших при тушении пожара в Абайской области выплатят по семь миллионов из фонда "Қазақстан халқына". Еще по два миллиона будет выделено на каждого несовершеннолетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Меры будут приняты по поручению президента Токаева, сообщает пресс-служба правительства по итогам прошедшего накануне совещания под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

Во время заседания Смаилов поручил в десятидневный срок выяснить все обстоятельства происшествия и составить соответствующее заключение.

"Премьер-министр подчеркнул, что для выяснения причин и ликвидации последствий ЧС создана специальная Правительственная комиссия, в состав которой входят представители профильных министерств и правоохранительных органов". Пресс-служба правительства

Кроме материальной помощи семьям погибших, создан фонд для оказания необходимых мер поддержки семьям погибших и пострадавшим. Кроме того, в сообщении сказано, что более 40 казахстанских вузов готовы предоставить свои гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей. При этом для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на грант.

10 июня стало известно о гибели 14 человек в ходе тушения пожара в "Семей орманы" Абайской области. Все погибшие посмертно награждены орденом "Құрмет". Известно также о поисках еще одного человека, который 10 июня отправился на тушение пожара. Трактор мужчины был найден 12 июня полицейскими региона.


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Пожар в Абайской области Правительство РК Смаилов Алихан
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