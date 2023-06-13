По семь миллионов выплатят семьям погибших при тушении пожара в Абайской области
Меры будут приняты по поручению президента Токаева, сообщает пресс-служба правительства по итогам прошедшего накануне совещания под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.
Во время заседания Смаилов поручил в десятидневный срок выяснить все обстоятельства происшествия и составить соответствующее заключение.
"Премьер-министр подчеркнул, что для выяснения причин и ликвидации последствий ЧС создана специальная Правительственная комиссия, в состав которой входят представители профильных министерств и правоохранительных органов". Пресс-служба правительства
Кроме материальной помощи семьям погибших, создан фонд для оказания необходимых мер поддержки семьям погибших и пострадавшим. Кроме того, в сообщении сказано, что более 40 казахстанских вузов готовы предоставить свои гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей. При этом для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на грант.
10 июня стало известно о гибели 14 человек в ходе тушения пожара в "Семей орманы" Абайской области. Все погибшие посмертно награждены орденом "Құрмет". Известно также о поисках еще одного человека, который 10 июня отправился на тушение пожара. Трактор мужчины был найден 12 июня полицейскими региона.