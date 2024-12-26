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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Какую помощь получат семьи погибших в авиакатастрофе под Актау казахстанцев

Актау , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 20:11 Фото: МЧС РК
Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов 26 декабря на пресс-конференции РСК рассказал, какое решение принято относительно помощи семьям погибших пассажиров азербайджанского самолета, сообщает Zakon.kz.

Акмади Сарбасов отметил, что по линии Государственного фонда социального страхования принято решение о соцвыплате по потере кормильца.

"По линии местной структуры мы будем взаимодействовать со спонсорами, работодателями. Конечно, будет оказана единовременная помощь. Размер в настоящее время определяется. Что касается гарантированных государственных выплат, то по линии республиканского бюджета будут осуществлены соответствующие выплаты по каждой семье. По потере кормильца будет оказана помощь в размере 138 тыс. тенге, по линии ГФСС – 357 тыс. тенге", – сказал он.

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев уточнил, что в целом семья будет ежемесячно получать более 500 тыс. тенге. Единовременная помощь составит 5 млн тенге.

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25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. На борту находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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