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Как изменятся минимальные розничные цены на сигареты

Как изменятся минимальные розничные цены на сигареты Фото: unsplash
В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан рассказали, как изменятся минимальные розничные цены на табачные изделия c 1 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

С 1 июля внесены изменения в приказ министра финансов РК от 22 февраля 2022 года № 196 "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком".

Будут применяться следующие минимальные розничные цены:

  • на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком:
  • с 1 июля по 31 декабря 2023 года включительно – 710 тенге;
  • с 1 января 2024 года – 770 тенге.

Ранее стали известны причины, почему подражают сигареты. 

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