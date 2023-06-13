Как изменятся минимальные розничные цены на сигареты

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан рассказали, как изменятся минимальные розничные цены на табачные изделия c 1 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

С 1 июля внесены изменения в приказ министра финансов РК от 22 февраля 2022 года № 196 "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком".

Будут применяться следующие минимальные розничные цены:

на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком:

с 1 июля по 31 декабря 2023 года включительно – 710 тенге;

с 1 января 2024 года – 770 тенге.

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