Сигареты в Казахстане подорожают с 15 июля

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали, как изменятся минимальные розничные цены на табачные изделия, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с 15 июля 2024 года вступает в силу измененный приказ "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком".

"Будут применяться следующие минимальные розничные цены: на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком с 15 июля по 31 декабря 2024 года включительно – 820 тенге, с 1 января 2025 года – 870 тенге". Пресс-служба КГД МФ РК

О том, что в Казахстане подорожают сигареты, стало известно в конце мая 2024 года. Правда, тогда говорилось, что минимальные розничные цены на табачные изделия вырастут с 1 июля.

Напомним, с 1 января 2024 года минимальная цена на сигареты составляла 770 тенге.