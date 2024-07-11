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Сигареты в Казахстане подорожают с 15 июля

Сигареты в Казахстане подорожают с 15 июля, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 13:14 Фото: unsplash
В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали, как изменятся минимальные розничные цены на табачные изделия, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с 15 июля 2024 года вступает в силу измененный приказ "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком".

"Будут применяться следующие минимальные розничные цены: на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком с 15 июля по 31 декабря 2024 года включительно – 820 тенге, с 1 января 2025 года – 870 тенге".Пресс-служба КГД МФ РК

О том, что в Казахстане подорожают сигареты, стало известно в конце мая 2024 года. Правда, тогда говорилось, что минимальные розничные цены на табачные изделия вырастут с 1 июля.

Напомним, с 1 января 2024 года минимальная цена на сигареты составляла 770 тенге.

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Комитет государственных доходов МФ РК Казахстан 2024 год Сигареты
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