В Алматы снесли незаконно строящийся магазин

В Алматы снесли здание магазина в мкр. Шугыла, ул. Жунисова, 47, которое было возведено незаконно, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля города Алматы, cамовольную постройку собственник построил на участке, предназначенном для эксплуатации и обслуживания жилого дома, не располагая разрешительными документами.

"Управлением по результатам внеплановой проверки в отношении собственника были приняты административные меры по ст.316 ч.1, 321 КРКоАП и выдано предписание об устранении выявленных нарушении", – говорится в сообщении.

Собственник к сроку информацию об исполнении требований предписания в Управление не предоставил, и 15 сентября 2022 года было подано исковое заявление в Наурызбайский районный суд о сносе незаконного объекта.

Фото: пресс-служба акимата Алматы





7 декабря 2022 года решением Наурызбайского районного суда города Алматы исковое заявление удовлетворено в полном объеме.

Во исполнение решения суда собственник производит снос объекта путем демонтажа.

Ранее в городе снесли крупную незаконную постройку на крыше жилого дома.