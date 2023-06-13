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В Алматы снесли незаконно строящийся магазин

В Алматы снесли незаконно строящийся магазин Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы снесли здание магазина в мкр. Шугыла, ул. Жунисова, 47, которое было возведено незаконно, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля города Алматы, cамовольную постройку собственник построил на участке, предназначенном для эксплуатации и обслуживания жилого дома, не располагая разрешительными документами. 

"Управлением по результатам внеплановой проверки в отношении собственника были приняты административные меры по ст.316 ч.1, 321 КРКоАП и выдано предписание об устранении выявленных нарушении", – говорится в сообщении. 

Собственник к сроку информацию об исполнении требований предписания в Управление не предоставил, и 15 сентября 2022 года было подано исковое заявление в Наурызбайский районный суд о сносе незаконного объекта. 

В Алматы снесли незаконно строящийся магазин

Фото: пресс-служба акимата Алматы


7 декабря 2022 года решением Наурызбайского районного суда города Алматы исковое заявление удовлетворено в полном объеме. 

Во исполнение решения суда собственник производит снос объекта путем демонтажа.

Ранее в городе снесли крупную незаконную постройку на крыше жилого дома. 

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