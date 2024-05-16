В Алматы снесли столовую и магазин: видео

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По решению суда в Алматы сносят очередной незаконный коммерческий объект. 16 мая 2024 года в пресс-службе Управления градостроительного контроля уточнили, что под снос попали столовая и магазин в мкр. Шугыла по ул. Жуалы, уч. 88, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что здание построено без разрешительных документов. "28 марта 2023 года в отношении собственника приняты меры по ст. 316 ч. 1, 321 КРКоАП и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Поскольку собственником предписание не было исполнено, управлением подан иск на снос в Наурызбайский районный суд Алматы". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы Уже 9 ноября 2023 года решением Наурызбайского районного суда Алматы исковые требования удовлетворены. 7 февраля 2024 года Алматинский городской суд оставил решение суда без изменений. "Демонтаж объекта собственником начат накануне (15 мая). Добровольно, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции Алматы". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы 15 мая 2024 года сообщалось, что в Алматы приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по ул. Кыз Жибек, 25. Объект площадью порядка 544 кв. м собственник возвел хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров. Читайте также Порядка 100 домов для пострадавших от паводков – в процессе строительства в Актюбинской области Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне 2024 года Часть проспекта Тауелсиздик перекрыли в Астане до лета

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