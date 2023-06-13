Скляр о пожаре в Абайской области: Мы упустили первоначальный момент

Заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах правительства 13 июня высказался о ситуации в Абайской области. По его словам, ситуацию с лесным пожаром сильно недооценили в самом начале, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Роман Скляр признал, что в ситуации с пожаром в Абайской области упустили момент, когда можно было локализовать его.

"Очевидно, что на месте недооценили ситуацию. И пожар быстро развивался, поэтому такая ситуация произошла. Что касается гибели людей – это ужасно. Сейчас прокуратура проводит расследование и даст нам полные ответы. Как показала данная ситуация, мы упустили первоначальный момент, когда можно было локализовать", – сказал Роман Скляр.

По его словам, были очень сложные погодные условия.

"Температура воздуха была +38 и порывистый ветер до 25 метров в секунду. Пожар слишком быстро распространялся. "Казахстан Гарыш Сапары" сработали в штатном режиме. Данная ситуация была отображена в ситуационном центре МЧС, о начале пожара было известно и лесхозу. Но повторюсь, что, к сожалению, ситуацию сильно недооценили, недооценили возможные масштабы данного пожара. Это очевидно", – добавил заместитель премьер-министра.

Он добавил, что 8 июня, днем информация поступила и в Минэкологию и МЧС.



"На тушение выдвинулись силы и средства лесхоза, но потом, когда стало очевидно, что пожар невозможно потушить, привлекли силы МЧС и Минобороны. Но повторюсь, что пожар очень быстро распространился. Конечно, за все курируемые мной сферы я в том числе несу ответственность", – резюмировал Роман Скляр.