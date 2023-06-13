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В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку

В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку Фото: пресс-служба МЧС РК
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства высказался о пожаре в Абайской области. По его словам, рассматриваются следствием три версии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, к какой версии пожара в Абайской области склоняются власти.

"Идет расследование, есть версия поджога. Дело принято в производство спецпрокуроров. Сотрудники МВД в этой группе, расследование посмотрим. Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия. На расследование дано два месяца", – сказал в ответ Марат Ахметжанов.

Представители СМИ поинтересовались, ведется ли отдельное дело или проверка в отношении экс-главы МЧС Юрия Ильина. 

"Президентом дано поручение Генпрокурору, в рамках него будут проведена проверка. Сам факт пожара – это чрезвычайное обстоятельство, погибли люди, поэтому в рамках уголовного дела будет проверка. Почему своевременно не принял меры, возможно халатность. Невыполнение своих служебных обязанностей", – заявил он.

Ранее аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил, что лесной пожар в Бородулихинском районе тушат в трех направлениях. Угрозы населенным пунктам нет.

10 июня стало известно, что Юрий Ильин освобожден от должности министра по ЧС. 

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Абайская область Пожар в Абайской области МВД РК Ильин Юрий
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