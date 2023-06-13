В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку

Фото: пресс-служба МЧС РК

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства высказался о пожаре в Абайской области. По его словам, рассматриваются следствием три версии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, к какой версии пожара в Абайской области склоняются власти. "Идет расследование, есть версия поджога. Дело принято в производство спецпрокуроров. Сотрудники МВД в этой группе, расследование посмотрим. Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия. На расследование дано два месяца", – сказал в ответ Марат Ахметжанов. Представители СМИ поинтересовались, ведется ли отдельное дело или проверка в отношении экс-главы МЧС Юрия Ильина. "Президентом дано поручение Генпрокурору, в рамках него будут проведена проверка. Сам факт пожара – это чрезвычайное обстоятельство, погибли люди, поэтому в рамках уголовного дела будет проверка. Почему своевременно не принял меры, возможно халатность. Невыполнение своих служебных обязанностей", – заявил он. Ранее аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил, что лесной пожар в Бородулихинском районе тушат в трех направлениях. Угрозы населенным пунктам нет. 10 июня стало известно, что Юрий Ильин освобожден от должности министра по ЧС. Читайте также Министр Жамаубаев о плачевном состоянии "Семей орманы": Надо разобраться "Бизнесмен" из Алматы заработал 94 млн тенге на криптовалюте На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел

Следите за новостями zakon.kz в: