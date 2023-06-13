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На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел

На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы остановила кортеж с правонарушителями. В полиции рассказали Zakon.kz, что водители грубо нарушали правила дорожного движения и игнорировали общеповеденческие нормы.

Сотрудники специализированного батальона местной полицейской службы блокировали движение кортежу из восьми машин.


Всего, как уточнили в пресс-службе полиции, на водителей было составлено 11 административных протоколов:

  • создание аварийной ситуации;
  • умышленное создание препятствия для движения ТС;
  • отсутствие технического смотра;
  • нарушение правил маневрирования;
  • нарушения требования дорожной разметки.

5 июня сообщалось, что кортеж из дорогих иномарок грубо нарушил ПДД в Шымкенте. 

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Анастасия Московчук
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