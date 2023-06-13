На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел

Фото: Zakon.kz

Полиция Алматы остановила кортеж с правонарушителями. В полиции рассказали Zakon.kz, что водители грубо нарушали правила дорожного движения и игнорировали общеповеденческие нормы.

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