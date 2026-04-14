Происшествия

Участники свадебного кортежа, устроившие беспредел на дорогах Шымкента, лишились 12 авто

Фото: unsplash
В Шымкенте пресечены грубые и систематические нарушения Правил дорожного движения (ПДД), допущенные участниками свадебного автомобильного кортежа, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 14 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"В ходе движения водители допускали выезды на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение задним ходом и иные опасные маневры, создавая реальную угрозу для участников дорожного движения. Благодаря системам видеонаблюдения и оперативным действиям полиции все транспортные средства установлены и остановлены. Нарушения пресечены на месте".

Как сообщается, что все водители привлечены к ответственности.

"12 автомобилей водворены на штрафную стоянку. Двое нарушителей подвергнуты аресту".Пресс-служба ДП Шымкента

Стражи порядка подчеркивают, что подобное демонстративное и опасное поведение на дороге недопустимо.

"Независимо от повода и статуса, любые грубые нарушения ПДД будут пресекаться жестко и без исключений", – заверили в пресс-службе ДП Шымкента.

13 апреля 2026 года стало известно, что в Костанайской области Mercedes выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ. В результате аварии погибли четыре человека.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
12:26, 13 июня 2023
12:26, 13 июня 2023
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
Свадебный кортеж из элитных авто устроил беспредел в Актобе
16:00, 28 августа 2023
16:00, 28 августа 2023
Свадебный кортеж из элитных авто устроил беспредел в Актобе
Участники кортежа устроили хаос на дорогах Шымкента
20:35, 25 февраля 2025
20:35, 25 февраля 2025
Участники кортежа устроили хаос на дорогах Шымкента
Двухчасовой битвой обернулся матч казахстанского теннисиста в Южной Корее
16:00, Сегодня
16:00, Сегодня
Двухчасовой битвой обернулся матч казахстанского теннисиста в Южной Корее
Депутат РК раскритиковал коррупцию в казахстанском футболе
15:49, Сегодня
15:49, Сегодня
Депутат РК раскритиковал коррупцию в казахстанском футболе
Бывший чемпион UFC поддержал топового чеха после тяжёлого нокаута
15:24, Сегодня
15:24, Сегодня
Бывший чемпион UFC поддержал топового чеха после тяжёлого нокаута
Стало известно, кто обслужит матч "Шахтёра" в первой лиге Казахстана
15:07, Сегодня
15:07, Сегодня
Стало известно, кто обслужит матч "Шахтёра" в первой лиге Казахстана
