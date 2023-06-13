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Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 12%

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 12% Фото: primeminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, в январе-апреле 2023 года товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил 8999,5 млн долларов, что в номинальном выражении больше на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Так, за три месяца этого года экспорт товаров составил 3536,1 млн долларов (больше на 47%), импорт – 5463,4 млн долларов (меньше на 3%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Россия занимает 92,2%, Кыргызстан – 4,5%, Беларусь – 3,2% и Армения – 0,1%.

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 12%

Фото: stat.gov.kz

Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 28,2%, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 26,7%.

В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 20,5%, металлы и изделия из них – 18,6%, а также машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 17,4%.

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 12%

Фото: stat.gov.kz

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