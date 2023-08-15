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Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 4,1%

флаг Казахстана и стран ЕАЭС Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в январе-июне 2023 года товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС составил 13 млрд 843,1 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 4,1% по сравнению с прошлогодними цифрами, сообщает Zakon.kz.

В первом полугодии 2023г. экспорт товаров составил 5 млрд 430,1 млн долларов США (больше на 36,8%), импорт – 8 млрд 413 млн долларов США (меньше на 9,9%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС Армения занимает 0,2%, Беларусь – 3,3%, Кыргызстан – 4,6% и Россия – 91,9%.

Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 28,1%, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 25,5%.

В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 20%, металлы и изделия из них – 18,9%, а также машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 18%.

Банковские гарантии при госзакупках будут взаимно признавать в странах ЕАЭС.

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