Теннисист Алан Курмангалиев стал третьим на турнире в Швеции

В шведском городе Хельсингборг завершился турнир WTT Youth Contender по настольному теннису, где бронзовую медаль завоевал казахстанец Алан Курмангалиев, сообщает Zakon.kz.

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16-летний карагандинец занял третье место данного международного турнира в возрастной категории до 19 лет. Теннисист сыграл шесть поединков, из них одержал пять побед, что позволило ему оказаться в призовой тройке. Добраться до финала казахстанцу помешал итальянец Джакомо Аллегранца, который выиграл у Алана со счетом 3:2.





Фото: Instagram/drs_kz

Воспитанник Эльмиры Алиевой, Алан Курмангалиев начал шведский турнир победой над местным спортсменом Дэвидом Бьоркридом – 3:2. До полуфинала молодой карагандинец сумел сломить сопротивление Антонио Джордано (Италия) – 3:0, Ю Кван Ту (Гонконг) – 3:2, Михала Гавласа (Польша) – 3:2 и Драгоша Бужора (Румыния) 3:2.

Алан Курмангалиев в конце 2022 года стал первым в истории чемпионом мира по настольному теннису из Казахстана, одержав со своей партнершей Ханой Года из Египта победу на юниорском первенстве планеты в смешанном разряде.