Авиакатастрофа в Колумбии: между родственниками детей разгорелась борьба за опекунство

Власти Колумбии опрашивают членов семей детей, переживших авиакатастрофу и 40 дней в одиночестве в тропических лесах, чтобы определить, кто должен заботиться о них, сообщает Zakon.kz.

Братья и сестры, возраст которых варьируется от 1 года до 13 лет, остались в больнице и, как ожидается, пробудут там несколько дней, в течение которых колумбийское агентство по защите детей будет опрашивать членов семьи, чтобы определить, кто должен заботиться о них после того, как их мать погибла в авиакатастрофе 1 мая, сообщает The Guardian.



Глава Колумбийского института семейного благополучия Астрид Касерес сказала, что к детям приставили специалиста по просьбе их бабушки и дедушки по материнской линии, которые борются за опекунство с отцом двух младших детей.

В воскресенье дедушка Нарсисо Мукутуй обвинил отца Мануэля Раноке в домашнем насилии над их матерью Магдаленой Мукути. Он заявил журналистам, что дети прятались в лесу, когда между ними вспыхивали ссоры.



Раноке признался журналистам, что дома были проблемы, но он охарактеризовал это как частное семейное дело, а не как "сплетню на весь мир".

На вопрос, нападал ли он на свою жену, Ранок сказал, что у них были словесные перепалки, а физическое насилие "было редким".

Ранок сказал, что ему не разрешали видеться с двумя старшими детьми, биологическим отцом которых он не является. В Институте семейного благополучия отказались прокомментировать причину этого.



Дети летели с матерью из амазонской деревни Араракуара в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре 1 мая, когда пилот одномоторного винтового самолета Cessna объявил об аварийной ситуации из-за отказа двигателя. Через некоторое время самолет пропал с радаров, и начались поиски трех взрослых и четырех детей, находившихся на борту.

Более месяца дети выживали, питаясь мукой и семенами маниоки, а также некоторыми фруктами, которые они нашли в тропическом лесу.

В пятницу их наконец-то нашли и на вертолете доставили в столицу Боготу, а затем в военный госпиталь, где им оказали психологическую помощь и другую поддержку. Официальные лица стараются делать это с учетом культурных особенностей, организуя духовные церемонии и еду, к которой привыкли дети, являющимися представителями коренного населения.

Дети рассказали родственникам жуткие подробности своего пребывания в джунглях. Старший из них сказал, что их мать была жива около четырех дней после крушения, прежде чем умерла.

Самолет нашли через две недели после крушения в густом тропическом лесу. Тела трех взрослых были найдены, но следов детей не было, что давало надежду на то, что они могут быть живы.

Во время многонедельных поисков солдаты на вертолетах сбрасывали в джунгли ящики с едой, а самолеты по ночам запускали сигнальные ракеты, чтобы осветить землю для спасателей. Спасатели также использовали громкоговорители для передачи сообщения, записанного бабушкой детей, с просьбой оставаться на одном месте.

В итоге детей нашли примерно в 5 км от места крушения на небольшой поляне. Власти заявили, что спасатели несколько раз проходили в пределах 20-50 метров от места крушения, но не замечали их.