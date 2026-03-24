Мир

Колумбия в шоке: число жертв авиакатастрофы увеличилось

в Колумбии возросло число погибших при крушении самолета, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 01:53 Фото: freepik
Число погибших при крушении военно-транспортного самолета Hercules C-130 в Колумбии выросло до 68, сообщает Zakon.kz.

По информации радиостанции Blu Radio, об этом заявил мэр города Луис Эмилио Бустос.

По словам местного руководителя, муниципалитет остается в шоковом состоянии от произошедшего, в то время как спасательные службы, судебные органы и судебно-медицинский персонал работают над идентификацией погибших и оказанием помощи выжившим.

"В данный момент хочу сообщить с сожалением, что число погибших возросло до 68 человек, 68 подтвержденных случаев, которые находятся в муниципальном морге", – заявил мэр Бустос.

Авария произошла примерно между 9:50 и 10:00, когда самолет взлетел с аэропорта Пуэрто-Легисамо и рухнул примерно в километре от взлетно-посадочной полосы, что позволило местным жителям быстро прибыть на место происшествия и помочь раненым.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Военный самолет с солдатами разбился в Колумбии: более 60 погибших
Выросло число жертв теракта в Дагестане
Военный самолет Турции разбился у границы с Грузией
Экс-чемпион UFC вспомнил, как чуть не умер после поражения в титульном бою
Каролина Мухова первой вышла в полуфинал "тысячника" В Майами
Соболенко объяснила, как защищается от хейта в интернете
"Хотела встретиться с ней чуть позже": Пегула высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной
