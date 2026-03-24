Колумбия в шоке: число жертв авиакатастрофы увеличилось

Число погибших при крушении военно-транспортного самолета Hercules C-130 в Колумбии выросло до 68, сообщает Zakon.kz.

По информации радиостанции Blu Radio, об этом заявил мэр города Луис Эмилио Бустос.

По словам местного руководителя, муниципалитет остается в шоковом состоянии от произошедшего, в то время как спасательные службы, судебные органы и судебно-медицинский персонал работают над идентификацией погибших и оказанием помощи выжившим.

"В данный момент хочу сообщить с сожалением, что число погибших возросло до 68 человек, 68 подтвержденных случаев, которые находятся в муниципальном морге", – заявил мэр Бустос.

Авария произошла примерно между 9:50 и 10:00, когда самолет взлетел с аэропорта Пуэрто-Легисамо и рухнул примерно в километре от взлетно-посадочной полосы, что позволило местным жителям быстро прибыть на место происшествия и помочь раненым.