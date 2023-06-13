Аким Жетысуской области прокомментировал неразбериху с выдачей квартир в Талдыкоргане

На брифинге в СЦК аким Жетысуской области Бейбит Исабаев ответил на вопрос по выдаче льготного жилья в Талдыкоргане. Он заявил, что некоторые незаконно полученные квартиры вернут государству, а потом выдадут нуждающимся, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава региона признал, что жилищный вопрос в области стоит достаточно остро.

"В силу разных обстоятельств не берусь судить о тех руководителях, начиная с 2010 года. По городу Талдыкорган образовалась очень большая очередь на получение жилья – порядка 15 тысяч человек. За последние 3-5 лет не был выделен ни один земельный участок под ИЖС. Помимо этого, почему не знаю, все регионы перешли на новый порядок электронной базы с 2016-2017 годов – kezekte.kz, а наш региона, именно Талдыкорган, до конца 2021 года – начало 2022-го. И очередность велась по 19 категориям, а электронные базы ведутся только по шести категориям". Бейбит Исабаев

По его словам, в итоге получилась неразбериха, и очередность была нарушена.

"В итоге получилась неразбериха. Порядок, очередность нарушена, конечно, они (очередники – прим. ред.) спустились на десятки ниже. Поэтому со стороны горожан было недопонимание, очень много вопросов. Плюс к этому великому сожалению, мы обнаружили, когда сделали инвентаризацию, 1218 квартир, которые были выданы с нарушением жилищных законодательств. Самое обидное то, что среди нарушителей были и государственные служащие, и журналисты, и представители правоохранительных органов, спортсмены, артисты, были еще особые касты, так называемые, которые грубо нарушая все законодательные акты, получили квартиры в обход очереди". Бейбит Исабаев

Аким добавил, что с этими нарушителями борются уже год.

"Где-то 500 с чем-то квартир мы уже узаконили, где-то 98-99 квартир вопросом занимается Антикор, 100 с лишним лежит в судах. Фамилии не буду озвучивать, среди них есть известные фамилии. То, что не положено, должно вернуться обратно государству, а потом мы легально будем перераспределять нуждающимся". Бейбит Исабаев

При этом глава региона указал, что были уничтожены все бумажные варианты и электронные варианты очередности, которые велись с 2002-2003 годов и до 2022 года. С этим вопиющим фактом разбираются сейчас правоохранительные органы.

"Тем самым из системы выбыло порядка 1700 очередников. Целый год занимались восстановлением очередности. Это тоже делается неспроста, сами понимаете. Поэтому наши правоохранительные органы занимаются, виновные лица будут наказаны, будьте уверены". Бейбит Исабаев

На днях в управлении спорта и физической культуры Жетысуской области хотели приобрести национальную юрту за 13 миллионов тенге. Фактическая ее стоимость – 4,5 млн тенге.