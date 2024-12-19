Выдавали артистам, спортсменам и силовикам: чем закончился жилищный скандал в Талдыкоргане

Аким Жетысуской области Бейбит Исабаев на брифинге в СЦК 19 декабря 2024 года рассказал, чем закончился скандал, связанный с незаконной выдачей квартир в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что в 2023 году после инвентаризации в Талдыкоргане выявили 1218 квартир, которые выдали с нарушениями жилищного законодательства артистам, спортсменам и представителям правоохранительных органов.

"Все бумажные варианты архивов были уничтожены, в итоге чем закончился данный скандал?" – поинтересовались представители СМИ.

В ответ Бейбит Исабаев заявил, что в ходе разбирательств около 700 квартир были узаконены.

"Человек, 10 лет тому назад, получил квартиру, в позапрошлом году. Я утрирую на примере. Он ушел в отпуск. А нет решения жилищных комиссии города. То есть правоустанавливающих документов у этого гражданина нет. Хотя он 10-15 лет проживает в этой квартире, теперь вышел на пенсию, кроме пенсии у него другого заработка нет. А как его выселять? Поэтому этот человек подает в суд, через суд он восстанавливает свои правоустанавливающие документы, и мы выдаем ему решение соответствующее. Это называется узаконили квартиру этому человеку", – пояснил глава региона.

Более 150 незаконно полученных квартир, добавил аким, вернули добровольно.

"С некоторыми мы до сих пор еще судимся. Вот результат", – резюмировал Исабаев.

Ранее Бейбит Исабаев признал, что в городе Текели была проблема с питьевой водой. 9 декабря 2024 года он рассказал, как она решается.