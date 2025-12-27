Как помочь себе при отравлении после Нового года

Специалист в области гастроэнтерологии рассказала, как действовать при первых признаках пищевого отравления после праздников и какие препараты стоит иметь в домашней аптечке, чтобы быстро восстановиться и избежать осложнений, сообщает Zakon.kz.

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко советует при первых симптомах промыть желудок водой комнатной температуры, принять адсорбент и постепенно восполнять водно-солевой баланс небольшими порциями раствора соли и сахара, пишет "Газета.Ru".

"Самолечение обезболивающими, противорвотными или противодиарейными препаратами опасно, особенно если наблюдаются спутанность сознания или сильное недомогание – в таких случаях следует вызвать скорую помощь", – пишет издание.

Также специалист отметила, что при подготовки лекарств к Новому году не стоит скупать половину аптеки. Достаточно взять самое необходимое.

"В качестве мер помощи при пищевых отравлениях в аптечке могут присутствовать препараты для регидратации в виде солевых растворов, адсорбенты, препараты симптоматической терапии (при изжоге или спазмах), жаропонижающие препараты", – сказала гастроэнтеролог.

Кроме этого, специалист советует всегда проверять срок годности и условия хранения продуктов, не готовить скоропортящиеся блюда заблаговременно и не употреблять сомнительные домашние консервы.

Ранее астролог и диетолог посоветовал, что поставить на стол в год Огненной Лошади.

