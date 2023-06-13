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Автобус врезался в забор в Алматы

Автобус врезался в забор здания в Алматы Фото: Zakon.kz
Днем 13 июня в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Как рассказали Zakon.kz в полиции города, пострадали два пассажира.

В полиции уточнили, что водитель автобуса №13 следовал по ул. Спасская в северном направлении, но не справился с управлением. В результате автобус врезался в забор здания.

"Два пассажира получили телесные повреждения и для медицинского обследования доставлены в больницу".Пресс-служба ДП Алматы

Факт ДТП принят в производство сотрудниками УП Турксибского района, заключили в ведомстве.

8 ноября 2022 года в центре Алматы на пересечении улиц Толе би – Абылай хана произошло крупное ДТП. Там столкнулись два пассажирских автобуса. В результате аварии один человек погиб и еще 21 пострадал.

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Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
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