Автобус врезался в стоявший на остановке троллейбус в Алматы

В Алматы сегодня, 28 апреля 2025 года, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса и троллейбуса. По предварительной информации, пострадали 13 пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в 11:45. Фотографией с места событий поделились очевидцы.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы уточнили, что к расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Бостандыкского района.

"Водитель автобуса, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, восточнее улицы Розыбакиева допустил наезд на троллейбус, водитель которого занимался высадкой и посадкой пассажиров на остановочном комплексе". Пресс-служба ДП Алматы

Также в полиции добавили, что в результате этого ДТП, по предварительным данным, 13 человек обратились за медицинской помощью.

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