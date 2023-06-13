Конор Макгрегор отправил в нокаут талисмана баскетбольной команды

Мужчине в костюме маскота баскетбольной команды Miami Heat потребовалось лечение в больнице. Отмечается, что рекламная кампания пошла не совсем по плану, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в перерыве матча НБА между командами Miami Heat и Denver Nuggets, сообщает Sky News.

Талисман по имени Берни был в огромных золотых боксерских перчатках. Мастер смешанных единоборств Конор МакГрегор ударил его левой, а затем нанес еще один удар, когда Берни лежал на земле. По замыслу рекламы, МакГрегор опрыскал Берни обезболивающим спреем.

Позже стало известно, что мужчину в костюме талисмана доставили в больницу. Сотрудник, личность которого не установлена, сейчас отдыхает дома после курса лечения.

Президент UFC Дана Уайт поставил под сомнение практику, когда талисманы вступают в схватку с профессиональными бойцами.

Отвечая на вопрос об инциденте с Макгрегором, Уайт спросил у журналистов, чего они ожидали?

В 2018 году бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер продемонстрировал свою силу удара на талисмане и, как сообщается, сломал костюмеру челюсть.