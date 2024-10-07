В Астане фанаты двух разных баскетбольных команд решили пожениться

6 октября казахстанские болельщики разных баскетбольных команд приняли решение о свадьбе, сообщает Zakon.kz.

Видео с предложением руки и сердца разместила на своей странице в Instagram столичная баскетбольная команда. Оказалось, что парень по имени Нурсултан является болельщиком баскетбольного клуба "Автодор" из Саратова. Его возлюбленная болеет за столичный клуб "Astana".

Матч двух команд прошел как раз в этот день, где гости одержали уверенную победу. Несмотря на поражение столичный клуб поддержал влюбленных.

"Нурсултан и Индира счастья вам", – говорится в поздравлении баскетбольного клуба.

В этот же день жительница Караганды пришла на референдум в свадебном платье.