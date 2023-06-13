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Две страны выразили готовность помочь в тушении пожара в Абайской области

Узбекистан и Турция выразили готовность помочь в тушении пожара в Абайской области Фото: Zakon.kz
Узбекистан и Турция выразили готовность помочь Казахстану с тушением крупного лесного пожара в Абайской области. Об этом на брифинге 13 июня 2023 года рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что официально помощь не предлагалась, но по телефону главы Турции и Узбекистана выразили готовность помочь.

"Президент, наш министр говорили по телефону с коллегами из Турции и Узбекистана. Если бедствие большое, если государство не в состоянии ликвидировать его последствия, то ему придется просить помощи у другой страны. Пока мы не просим о такой помощи".Айбек Смадияров

Ранее заместитель премьер-министра Роман Скляр признал, что в ситуации с пожаром в Абайской области упустили момент, когда можно было локализовать его.

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Абайская область Пожар в Абайской области МИД РК Смадияров Айбек Казахстан
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