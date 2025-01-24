Почему и как погибли 14 человек при тушении лесного пожара в Абайской области: итоги расследования

В Абайской области 8 июня 2023 года на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" произошел лесной пожар, унесший жизни 14 человек. В причинах трагедии разбирался корреспондент Zakon.kz.

На днях Генеральная прокуратура заявила, что поставила точку в судебных процессах, проливающих свет на события того дня. Пожар могли потушить на ранних этапах и люди избежали бы огненной ловушки, в которой сгорели заживо. Но преступная халатность, некомпетентность, неорганизованность и простое неисполнение служебных обязанностей привели к трагической ситуации. Пламя уничтожило 63,3 тыс. га леса, ущерб превысил 161,5 млрд тенге.

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Неработающий грозопеленгатор

Пожар начался из-за разряда молнии в сухое хвойное дерево. В резервате и его филиалах должна была функционировать автоматизированная информационная система "Грозопеленгатор". С ее помощью определялись места, где от удара молний начинались возгорания.

Индивидуальный предприниматель Асет Калигожин в то время трудился начальником отдела информационных технологий и связи ГЛПР "Семей орманы". В его обязанности входил контроль за АИС "Грозопеленгатор". Система давала сбой с 2021 года и окончательно перестала работать в мае 2023 года. Сотрудники докладывали Асету Калигожину о неисправностях, но он ничего не сделал.

В суде выяснилось, что надлежащее обслуживание приборов не проводилось с января 2020 года, хотя на это выделялось ежегодно по 11-12 млн тенге. При этом Асет Калигожин подписывал акты оказанных услуг, а компании, отвечающие за работоспособность "Грозопеленгатора", получали деньги. Всего материальный ущерб по делу составил 26 млн тенге.

Суд № 2 города Семей признал Асета Калигожина виновным по ч. 2 ст. 371 ("Халатность") УК РК и назначил ему два года лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности.

Вертолет, который не мог тушить пожар

Авиация применяется для тушения пожаров в труднодоступных участках леса. Для этого вертолеты оборудуют водосливными и канатно-спусковыми устройствами. Авиационная пожарная служба "Семей орманы" состояла из 14 человек. Они должны были тренироваться, чтобы оперативно высадиться на точке пожара и предотвратить его дальнейшее распространение.

Однако временно исполняющий обязанности генерального директора Республиканского государственного казенного предприятия "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" Талгат Алиев, зная, что сотрудники не прошли обучение и не получили допуски к работе со спецоборудованием, включил их в состав авиаотделения. Также в мае 2023 года Талгат Алиев заключил договор на аренду вертолета Ми-2, не приспособленного для спуска пожарных-десантников.

8 июня 2023 года пилот Ми-2 в 10.25 обнаружил дымовую точку в лесу. Он доложил, что пожар на площади 0,02 га низовой и находится в труднодоступной местности. Согласно заключению специалистов Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС, для тушения лесного пожара в 66 квартале Батпаевского лесничества на момент его обнаружения требовалось всего два десантника-пожарных с ручным инвентарем.

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Если бы до 13.00, то есть до перехода пожара из наиболее распространенного низового в самый опасный верховой, который из-за сильного ветра распространяется по кронам деревьев, был задействован вертолет с водо-сливным устройством и пожарными-десантниками, то очаг возгорания можно было локализовать.

Фото: aviales.kz

Талгат Алиев в суде вину признал, раскаялся и объяснил, что пожарных не обучал, потому что от руководителей авиационных отделений не поступало заявок. Вертолет Ми-8, способный зависать в воздухе, сливать воду и перевозить пожарных-десантников, не нашли и в связи с отсутствием средств арендовали Ми-2, который в два раза дешевле. Он также отметил, что из-за сильного ветра – свыше 10 метров в секунду – спускать пожарных с вертолета было слишком опасно. Между тем подходящий Ми-8 был в РГКП "Казавиалесохрана" и базировался в Усть-Каменогорске, но с организацией не был заключен договор об оказании услуг.

Один из свидетелей в суде сообщил, что пожар распространился из-за позднего подхода наземной техники. При сильном ветре высадка десанта возможна, но нецелесообразна. Вертолеты Ми-8 дороги в обслуживании и их рационально использовать только в горах.

Талгата Алиева признали виновным по ч. 2 ст. 371 ("Халатность") Уголовного кодекса и приговорили к двум годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Хронология трагедии

Лесной пожар обнаружили утром 8 июня. Часть сотрудников выехала на пожарной машине, но не добралась до очага возгорания из-за поломки. Автоцистерну пришлось отбуксировать обратно. Из семи автоцистерн доехала только одна. Поэтому пожар сначала тушили вручную лопатами, потом пытались на тракторе круговой опашкой ограничить распространение огня.

До обеда и.о. генерального директора ГЛПР "Семей орманы" Мурат Карымов руководил тушением огня. Примерно до 13.00 лесники не запрашивали помощь у ДЧС Абайской области. По словам Карымова, он руководил тушением огня до 14.37, а затем перешел в подчинение руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Абайской области Максата Елемесова. Карымов утверждал, что не знал о том, что погибшие сотрудники выдвинулись в очаг возгорания.

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Заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков оказался в Батпаевском лесничестве одним из первых высокопоставленных чиновников, в районе 14.00. Он вылетел оттуда на вертолете и сообщил о ситуации акиму региона, вице-министру по ЧС. Гариков занимался организационными вопросами на местном уровне.

Разведку пожара и штаб смогли организовать только после обеда. В 15.00 начальник ДЧС Абайской области Манарбек Шапагатов приехал в Батпаевское лесничество. Огонь очень быстро перемещался, высокая температура и дым, падающие деревья, а также сложности эвакуации грозили катастрофическими последствиями для людей. Оценив обстановку, он решил, что тушить огонь в лесу практически невозможно, и распорядился, чтобы сотрудники его ведомства даже не заходили вглубь, тем более в темное время суток.

Руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Абайской области Максат Елемесов прибыл в Батпаевское лесничество и взял на себя руководство по тушению пожара. В одних документах указывалось, что он приступил к своим обязанностям в районе 15.00, в других – примерно в 16.00, когда фактически добрался до лесничества, в-третьих, говорилось о 17.00, сам Елемесов называл время 18.00.

Примерно в 16.00 14 сотрудников Новошульбинского филиала ГЛПР "Семей орманы" выдвинулись на тушение огня по поручению своего директора Александра Вершинина. Один из свидетелей в суде заявил, что примерно в 20.00 зашел в столовую лесничества, чтобы узнать обстановку. А там Вершинин и его зам пили чай, в то время как их подчиненные находились в эпицентре пожара.

В районе 21.00 ветер резко изменил направление, и все работники оказались окружены верховым пожаром. Они не предусмотрели путей отхода и недооценили опасность. Руководитель Успенского лесничества Мейрамгуль Жиенбаева по рации в 21.44 сообщила о безвыходном положении. Согласно инструкции по технике безопасности, женщины и мужчины старше 60 лет привлекаются только к вспомогательным работам. Жиенбаева и 63-летний Виктор Сидорин могли отказаться выполнять указания Вершинина тушить пожар.

Александр Вершинин после того, как работники перестали выходить на связь, выехал в Успенское лесничество и смог доехать туда к 23.00. Там он доложил Максату Елемесову о тревожной ситуации. Лесники не имели спецодежды, инвентаря, аптечек и не прошли инструктаж по технике безопасности. Позже выяснится, что они погибли от отравления угарным газом и ожогов. В огне сгорели автоцистерна, трактор и несколько легковых авто, на которых передвигались работники.

Суд посчитал, что на основе данных радиосвязи Карымов и Вершинин могли отозвать лесников в безопасное место, но не сделали этого. Карымова и Вершинина признали виновными по ч. 3 ст. 292 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") Уголовного кодекса и дали каждому по семь лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Можно ли было спасти 14 человек?

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Защита Карымова и Вершинина неоднократно обращала внимание суда на то, что члены штаба не приняли меры по спасению или эвакуации 14 погибших сотрудников Новошульбинского филиала ГЛПР "Семей орманы".

Руководитель ДЧС Абайской области Манарбек Шапагатов рассказал, что решение о создании штаба принял руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Абайской области Максат Елемесов. За силы ДЧС отвечал Шапагатов, за возможную эвакуацию населения – заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков, а Елемесов руководил сотрудниками лесной охраны. Три высокопоставленных чиновника заявили, что информация об отправке 14 сотрудников Новошульбинского филиала на тушение пожара в штаб не поступала.

Адвокаты Карымова и Вершинина считают, что произошел служебный подлог с целью скрыть информацию. Допрошенные свидетели фиксировали выезд техники и сотрудников на листах А4. Рукописные записи должны были попасть в штаб, но черновики исчезли после изъятия сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, следствие могло увести от ответственности Елемесова. Стороны процесса просили привлечь к уголовной ответственности Елемесова, так как он руководил пожаром на момент отправки на тушение огня 14 человек. При этом Елемесов подтвердил, что люди погибли, когда он руководил тушением огня. Таким образом, Елемесов, взяв на себя руководство тушением пожара, обязан был знать, сколько сил и людей у него в подчинении, где они находятся и нести ответственность за судьбу лесников.

Суд установил, что Карымов самоустранился от руководства тушением пожара, хотя это входило в его должностные обязанности. Судья Бородулихинского районного суда Абайской области Даулет Султанов пришел к выводу, что руководить тушением лесного пожара должен был Карымов или вышестоящее уполномоченное на то лицо, то есть в должность руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Абайской области Максата Елемесова не входит обязанность тушить огонь. На инспекцию наложены лишь контролирующие и надзорные функции.

Также суд изучил соглашение между МЧС и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов от 15 ноября 2022 года, в котором указано, что МЭГПР и его территориальные подразделения руководят тушением пожара. Судья Даулет Султанов посчитал документ ничтожным, то есть недействительным из-за нарушений требований, предъявляемых к форме и содержанию сделки.

Эти сведения он отразил в частном постановлении в мае 2024 года на имя прокурора Абайской области, попросил дать им объективную правовую оценку. Судья акцентировал внимание прокурора на действиях Елемесова. Мог ли он руководить тушением пожара? Входило ли это в его обязанности и не вышел ли он за пределы своих полномочий?

В 2024 году Максат Елемесов пошел на повышение и был назначен заместителем председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.