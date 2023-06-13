Бумага все стерпит: на Иссык-Куле запретили пластиковые пакеты

Желающих отдохнуть нынешним летом у озера Иссык-Куль ждет сюрприз. К стандартному пакету от местных туроператоров добавил свои несколько строк Президент Кыргызстана. Указом от 6 июня 2023 года он запретил реализацию и использование на курорте пакетов из полимерной пленки, пишет Zakon.kz.

Чем заменить традиционную тару для кукурузы, рыбы, пирожков и прочей пляжной снеди, разумеется, не регламентируется. Продавцы будут изворачиваться, а отдыхающие – приспосабливаться. Но, вероятно, берега и воды уникального курорта изрядно захламили.

Новые правила приняты в целях предотвращения экологической катастрофы биосферной зоны и сохранения озера Иссык-Куль, а также обеспечения экологической безопасности. Поправка внесена в Указ Президента КР "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль" от 26 апреля 2022 года.

"Указ…дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 1-1. Запретить использование и реализацию пакетов из полимерной пленки на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области".

Новый указ вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования, то есть аккурат к началу курортного сезона.