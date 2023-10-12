Казахстанский вертолет обеспечил прикрытие силам ОДКБ на Иссык-Куле

В Кыргызстане в рамках учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023" впервые задействованы боевые катера и отработаны действия в акватории озера Иссык-Куль, сообщает Zakon.kz.

К патрулированию прибрежной акватории привлечены 6 катеров из состава группы кораблей охраны водного района, в том числе водолазный катер РВК-1328 "Вице-адмирал Темиров".



По легенде, "террористы" захватили баржу с грузом радиоактивных отходов и экипажем. Принято решение о проведении специальной операции по освобождению судна силами группы специального назначения из состава Сил специальных операций Вооруженных сил Кыргызстана во взаимодействии с кораблями охранения конвоя от Вооруженных сил России.

Фото: пресс-служба ОДКБ

После принудительной остановки "захваченного" судна для проведения штурма группа специального назначения с вертолета Ми-8МТВ от Вооруженных сил Кыргызской Республики десантировалась канатным способом. Авиационное прикрытие обеспечил вертолет Ми-17 Вооруженных сил Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанские военные принимают участие в учениях ОДКБ.