Казахстанский вертолет обеспечил прикрытие силам ОДКБ на Иссык-Куле
По легенде, "террористы" захватили баржу с грузом радиоактивных отходов и экипажем. Принято решение о проведении специальной операции по освобождению судна силами группы специального назначения из состава Сил специальных операций Вооруженных сил Кыргызстана во взаимодействии с кораблями охранения конвоя от Вооруженных сил России.
Фото: пресс-служба ОДКБ
После принудительной остановки "захваченного" судна для проведения штурма группа специального назначения с вертолета Ми-8МТВ от Вооруженных сил Кыргызской Республики десантировалась канатным способом. Авиационное прикрытие обеспечил вертолет Ми-17 Вооруженных сил Казахстана.
Ранее сообщалось, что казахстанские военные принимают участие в учениях ОДКБ.