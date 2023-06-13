Ученые нашли новое средство для остановки старения

Международная группа ученых после большой работы доказала, что аминокислота таурин продлевает жизнь, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что таурин относят к полунезаменимым аминокислотам. Впервые аминокислоту открыли в 1827 году в бычьей желчи, ее назвали "таурином" (от латинского слова "taurus" – бык).

Специалисты отмечают, что давно изучали это вещество.

"Чтобы устранить этот пробел в знаниях, мы измерили концентрацию таурина в крови во время старения и исследовали влияние добавок таурина на продолжительность здоровья и продолжительность жизни у нескольких видов животных", – говорится в исследовании в Science.

Также сказано, что в эксперименте на мышах таурин увеличивал среднюю продолжительность жизни на 10-12%. И что важно, он еще делал животных здоровее и моложе.

Провести такие исследования на человеке практически невозможно из-за более долгой жизни.

Известный биогеронтолог, доктор биологических наук, директор института биологии старения ННГУ Алексей Москалёв отметил в разговоре с АИФ, что таурин содержится в морепродуктах, рыбе, мясе птицы.

"Таурин подавляет механизм старения. Также таурин улучшает функцию клеток. В результате он замедляет старение сердечно-сосудистой системы. Таурин еще оказывает омолаживающее воздействие". Алексей Москалёв

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Полина Жаркова рассказала, чем полезна зелень и какую нужно обязательно есть. По ее словам, в зелени содержится большое количество клетчатки.