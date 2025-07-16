#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
526.5
611.64
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
526.5
611.64
6.72
Наука и технологии

Ученые обеспокоены тем, что энергетики могут развивать рак крови

Исследование, эксперимент, лаборатория, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 02:59 Фото: pexels
Энергетические напитки содержат комбинацию трех известных стимуляторов: кофеина, гуараны и таурина. Природной аминокислоте таурину приписывают много чудодейственных свойств: повышение работоспособности и выносливости, но нашлись и минусы, сообщает Zakon.kz.

Таурин выполняет разнообразные функции в организме: поддерживает баланс электролитов в клетках, помогает передавать нервные импульсы, помогая нормальной работе мозга, улучшает кровообращение и укрепляет миокард. Согласно исследованиям ученых из Университета Мукогавы (Япония), эта аминокислота способствует улучшению здоровья при ишемической болезни сердца.

Несмотря на это, в исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые назвали таурин "ключевым регулятором развития миелоидных злокачественных новообразований". В частности, прогрессировании лейкоза.

Так, добавки таурина значительно ускоряли развитие заболевания у мышей – вероятность смерти повышалась в три раза по сравнению с контрольной группой.

Что же следует из новых данных, полученных учеными? Во-первых, они значительно дополняют знания онкологов о развитии лейкоза и наверняка поспособствуют разработке новых методов лечения. У исследователей, в свою очередь, появляется новая задача: изучить роль таурина в развитии других видов рака.

Во-вторых, таурин сам по себе не вреден. Однако если в определенных клинических ситуациях он жизненно необходим, большое количество таурина в энергетических напитках нанесет вред. Ежедневное употребление нескольких банок популярных энергетиков в дополнение к диете, богатой таурином, может быть опасным, особенно если будущие исследования найдут связь между таурином и развитием других видов рака.

Ранее ученые выяснили, что влияет на ухудшение памяти у пожилых людей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученные выяснили, что влияет на ухудшение памяти у пожилых людей
Наука и технологии
01:21, 17 июля 2025
Ученные выяснили, что влияет на ухудшение памяти у пожилых людей
Солнце покрывается пятнами: может "разгореться костер"
Наука и технологии
17:49, 16 июля 2025
Солнце покрывается пятнами: может "разгореться костер"
Что делают бьюти-компании для охлаждения своих клиентов в жару
Наука и технологии
08:21, 16 июля 2025
Что делают бьюти-компании для охлаждения своих клиентов в жару
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: