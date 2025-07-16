Ученые обеспокоены тем, что энергетики могут развивать рак крови

Энергетические напитки содержат комбинацию трех известных стимуляторов: кофеина, гуараны и таурина. Природной аминокислоте таурину приписывают много чудодейственных свойств: повышение работоспособности и выносливости, но нашлись и минусы, сообщает Zakon.kz.

Таурин выполняет разнообразные функции в организме: поддерживает баланс электролитов в клетках, помогает передавать нервные импульсы, помогая нормальной работе мозга, улучшает кровообращение и укрепляет миокард. Согласно исследованиям ученых из Университета Мукогавы (Япония), эта аминокислота способствует улучшению здоровья при ишемической болезни сердца.

Несмотря на это, в исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые назвали таурин "ключевым регулятором развития миелоидных злокачественных новообразований". В частности, прогрессировании лейкоза.

Так, добавки таурина значительно ускоряли развитие заболевания у мышей – вероятность смерти повышалась в три раза по сравнению с контрольной группой.

Что же следует из новых данных, полученных учеными? Во-первых, они значительно дополняют знания онкологов о развитии лейкоза и наверняка поспособствуют разработке новых методов лечения. У исследователей, в свою очередь, появляется новая задача: изучить роль таурина в развитии других видов рака.

Во-вторых, таурин сам по себе не вреден. Однако если в определенных клинических ситуациях он жизненно необходим, большое количество таурина в энергетических напитках нанесет вред. Ежедневное употребление нескольких банок популярных энергетиков в дополнение к диете, богатой таурином, может быть опасным, особенно если будущие исследования найдут связь между таурином и развитием других видов рака.

Ранее ученые выяснили, что влияет на ухудшение памяти у пожилых людей.